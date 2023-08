Cagliari in lacrime, addio a don Dino Pittau: “In paradiso non gli mancherà il lavoro”

A 92 anni è morto oggi don Dino Pittau. Ne danno notizia i suoi ex ragazzi della Toniolo, con un comunicato pieno di pathos: “Cari amici della Toniolo, oggi è un tristissimo giorno, ci ha lasciato il nostro carissimo Assistente Spirituale Don Dino. Nella certezza che sia giunto nel meritato paradiso preghiamo per Lui come siamo sicuri che da lassù ci assisterà”. Don Dino nella sua lunga carriera ecclesiastica ha meritato il titolo di monsignore, canonico della Cattedrale. Di lui scrive Mario Girau: “Da lassù non gli mancherà il “lavoro”. È stato vice parroco a Sant’Anna dal 1956 al 1966, poi parroco nella chiesa di San Biagio a Dolianova dal 1967 al 1975. Quindi Sanluri (1975- 1986), Monastir (1986-1990), Sant’Avendrace (1990-1998) e Cattedrale (1998-2008). È stato anche docente di religione nelle scuole statali di Cagliari e della diocesi.

La camera ardente sarà preparata nella sagrestia dei canonici nella Cattedrale di Cagliari.

Don Dino, infatti, era canonico capitolare della Cattedrale, di cui è stato anche Parroco dopo suo fratello don Tonio, morto tragicamente, in circostanze mai del tutto chiarite.