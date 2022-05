CAGLIARI. In giro in bicicletta per le vie di Pirri, aveva nello zainetto un’ascia e due coltelli a serramanico. Un 53enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Gli agenti della Squadra Volanti, in servizio di controllo nelle strade di Pirri, hanno notato l’uomo che, in sella a una bicicletta, alla vista dei poliziotti ha accelerato l’andatura. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, che hanno così deciso di fermarlo e di sottoporlo a un controllo. Dalla perquisizione è così saltata fuori un'ascia lunga 40 centimetri, oltre a un coltello a serramanico e a un coltellino multiuso in alluminio, il tutto nascosto all'interno di uno zaino. Il 53enne non ha saputo fornire adeguate e convincenti spiegazioni sul perché girasse con quell’armamentario. Così è stato accompagnato negli uffici di Polizia per gli accertamenti del caso e deferito in stato di libertà.(l.on)