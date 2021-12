Danni ingenti, ma nessun ferito

CAGLIARI. È forse di origine dolosa l’incendio che ieri notte, giovedì 23, poco prima della mezzanotte ha devastato un appartamento del secondo piano di un condominio in piazza Lao Silesu, nel quartiere Sant’Elia. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: al momento nessuno era in casa. L'allarme è stato lanciato da alcuni inquilini del palazzo. Sono subito accorsi i vigili del fuoco e l’incendio è stato domato. Le fiamme avevano però già provocato danni ingenti, soprattutto in una stanza dove erano presenti arredi e materiale facilmente infiammabili. I vigili del fuoco avrebbero riscontrato indizi che lasciano ipotizzare il dolo. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a