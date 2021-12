In città ha sposato Luigi Piras, classe 1905, Maresciallo Capo di Finanza mare, decorato con la Croce al merito di servizio durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal matrimonio sono nati quattro figli che hanno regalato alla signora Puddu quattro nipoti, tutti intorno alla nonnina per spegnere le cento candeline oggi pomeriggio nella sua abitazione.

Ha voluto accanto a se tutta la sua numerosa famiglia per celebrare al meglio il suo centesimo compleanno e all’appuntamento non sono voluti mancare il Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Edoardo Tocco e il Sindaco di Nurri, Antonello Atzeni dove è nata un secolo fa.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a