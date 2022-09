La donna veniva tratta in arresto e, dopo le formalità di rito e su disposizione del P.M. di turno, accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

Ieri pomeriggio gli agenti hanno deciso di perquisire l’abitazione. In un mobile del soggiorno, all’interno di una borsa sono stati rinvenuti circa 800 grammi di hashish di ottima qualità e con un elevato principio attivo, suddivisi in otto panetti. La droga avrebbe fruttato circa 8000 euro.

Da tempo la Polizia ha intensificato i controlli nel quartiere e dopo numerosi servizi di osservazione svolti nella zona, l’attenzione dei Falchi si è concentrata su l’appartamento dell’arrestata, per il continuo via vai di persone.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail