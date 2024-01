Cagliari, deteneva in casa hashish e marijuana: quarantenne arrestato dalla polizia.

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Negli ultimi giorni gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile avevano eseguito numerosi servizi nella zona dove era ubicato l’appartamento, notando degli acquirenti recarsi all’interno dello stabile.

Nella mattinata di martedì 9 gennaio i poliziotti hanno deciso di intervenire, irrompendo in casa.

La successiva perquisizione nell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 2 chilogrammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi, 8 panetti di hashish da cento grammi, diverso materiale destinato al confezionamento dello stupefacente e oltre dodicimila euro in contanti.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida.

Stamattina il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.