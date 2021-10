Il 36enne è stato scoperto fuori dalla propria abitazione e arrestato dalla polizia

CAGLIARI. Era in attesa di processo agli arresti domiciliari da poche ore dopo essere stato trovato ieri 1 ottobre in possesso di alcuni grammi di cocaina, è evaso dalla prigione domestica per andarsene tranquillamente a spasso. Un 36enne di Cagliari è stato arrestato dai poliziotti del gruppo Falchi della squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti gli investigatori dei Falchi, a seguito di attività info-investigativa, erano venuti a conoscenza che l’uomo deteneva presso la sua abitazione di Cagliari sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” e che spacciava ai numerosi acquirenti che giornalmente si recavano presso la sua casa.

Quando i poliziotti sono andati a fargli visita, il 36enne era davanti a casa e si è accorto di loro, dandosi alla fuga con la propria autovettura. Inseguito dagli agenti, ha gettato via dal finestrino un minuscolo involucro che, a causa dell’intenso traffico, andava disperso. Dopo aver percorso a folle velocità varie strade cittadine, il giovane ha abbandonato l’auto per proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato.

Nella successiva perquisizione, veniva trovato un involucro contenente 2 grammi di cocaina che, unitamente alla fuga e resistenza a pubblico ufficiale, gli sono valsi l’arresto. Portato su disposizione agli arresti domiciliari in attesa del processo fissato per l’indomani mattina, si è allontanato dalla propria abitazione rendendosi irreperibile per qualche ora. Al suo ritorno ha trovato la polizia ad attenderlo.(l.on)