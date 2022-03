Nuovi alloggi per studenti universitari nel rione di Castello. Troveranno spazi nei locali dell’ex liceo Artistico chiuso da anni e abbandonato. Ieri nell’antico edificio religioso (si tratta dell’ex collegio dei padri Scolopi realizzato convento del XVII secolo) di via san Giuseppe si è svolto il sopralluogo della Commissione Patrimonio del Comune di Cagliari e oggi è il turno della commissione Cultura

L’edificio, articolato su 4 piani, più 2 sotterranei, aula magna, laboratori, biblioteca storica, dal 1974 al 2013 ha ospitato il Liceo Artistico e da allora assieme e la sua Chiesa annessa, a due passi dalla Torre dell’Elefante, è rimasto inutilizzato.

“L’ex Convento di San Giuseppe diventerà una struttura ricettiva per studenti e per spazi espositivi”, ha dichiarato Roberto Mura, capogruppo Psd’Az e vice sindaco della Città Metropolitana”. “Vedere oggi questi spazi inanimai fa riflettere”, dichiara Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio, “ed è bene ragionare sul loro riuso, che si preannuncia oneroso, ma è pur sempre possibile”.

