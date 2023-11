Cagliari, in 6mila scioperano con Landini: "Disastri anche in Sardegna dalla sanità alle pensioni"

In seimila hanno partecipato allo sciopero generale promosso da Cgil e Uil in tutta la Sardegna. A Cagliari, per la prima volta da quando è segretario generale Cgil, c’era anche Maurizio Landini, insieme al numero uno della Uil, Emanuele Ronzoni. Nel mirino è finito, come già anticipato, il Governo Meloni, con critiche alla manovra di bilancio: “Siamo qui per cambiare la finanziaria, è sbagliata e vanno cambiate anche tutte le politiche del governo legate all’aumento dei salari, gli investimenti sulla sanità pubblica, il superamento del lavoro precario e la nuova riforma delle pensioni, che è peggiore pure di quella Fornero”, hanno detto sia Landini sia Ronzoni, dal palco allestito come da tradizione in piazza del Carmine. “Stiamo poi chiedendo da tempo che ci sia una vera tassazione dei super profitti, mossa utile anche per combattere l’evasione fiscale. È lì che bisogna andare a prendere i soldi per garantire i servizi a tutti i cittadini”.

Attacchi anche all’attuale governo sardo di centrodestra, con tanto di maschere di Solinas e Salvini: “Dalla sanità ai pensionati con le loro pensioni, i disastri sono tanti anche in Sardegna”.