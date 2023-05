Cagliari, in 500 allo stadio danno la carica ai rossoblù di Ranieri: "Regalateci un magico ritorno in A"

Ci credono, nel ritorno in serie A, i tifosi del Cagliari. In cinquecento hanno risposto sì all’invito ad assistere, gratis, all’allenamento della squadra allenata da mister Ranieri in vista della gara contro il Venezia, sabato sera. Serpeggiano entusiasmo e positività, i tempi grigi di Liverani sono davvero lontanissimi e, oltre ai classici ultras, tante famiglie e giovani hanno assistito alle corse, agli allunghi e ai tiri in porta per circa un’ora, incitando sempre la squadra. C’è chi ha preferito mettere da parte libri e quaderni per una mattina, come Ines Boi, tifosissima del Cagliari: “Da sempre con i rossoblù. Ce la faremo, il gruppo è unito e l’allenatore infonde buone speranze. C’è un abisso tra Liverani e Ranieri, quest’ultimo è un allenatore con tanta esperienza e in gamba. Sono ottimista, passeremo col Venezia. Poi, sì, c’è il Parma, ma prima testa al Venezia”. Pino Monni, pensionato, non è stato molte volte allo stadio, almeno nell’ultima stagione: “Ce la possiamo fare, non solo contro il Venezia ma anche contro le altre squadre. Claudio Ranieri ha riportato emozione totale, è un cambio radicale il suo”.

Positivo e già pronto a cantare i cori Alessandro De Meo: “Spero per tutti noi tifosi nuove vittorie. Speriamo che Ranieri faccia davvero il miracolo”, dice. “Ha riportato l’emozione, sabato purtroppo non riuscirò ad essere allo stadio ma tiferò Cagliari, seppur lontano da lui, ogni secondo”.