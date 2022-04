I militari hanno appurato la presenza di cinque uomini nei pressi delle casse che non indossavano la mascherina (le donne erano tutte munite di mascherina). Dopo averli identificati hanno fatto rilevare che stavano contravvenendo alle disposizioni normative in tema di prevenzione del fenomeno “pandemia-covid 19” e che, in differita, avrebbero contestato l’inosservanza amministrativa. Perverrà loro una sanzione pecuniaria da 400 euro.

Ieri sera a Cagliari, a seguito di una segnalazione su utenza 112 relativa a persone prive di mascherina all’interno di un esercizio commerciale, i carabinieri della Stazione di Pirri, unitamente a personale della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, sono intervenuti presso il supermercato “Iperpan”, sito in via Calamattia n. 4.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail