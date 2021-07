Per Roberto Copparoni, dell’Associazione Amici di Sardegna, “è giusto che le istituzioni facciamo chiarezza per questo fenomeno che parrebbe una alterazione periodica degli equilibri dell’acqua, che parrebbero dovuti ad una sovrabbondanza di nitrati e di fosfati, che prevalgono sull’ossigeno presente nell’acqua e che determinano una sorta di camera della morte”. “Oltre ai pesci potrebbero morire anche tutte le altre forme di vita – prosegue Polastri – e crescere alcune tipologie di alghe e di batteri. Da qui la richiesta di chiarimenti possibili solo con analisi certe” ha detto il consigliere comunale schierandosi fianco a fianco con le associazioni ambientali.

Cagliari, impressionante moria di pesci: a migliaia a galla nei canali dello stagno di Molentargius, associazioni sul piede di guerra. Le associazioni Esplora Sardegna, Amici della Laguna, Scopri Sardegna, Amici di Sardegna, Gruppo cavità cagliaritane, esprimono vivissima preoccupazione per la moria di pesci, che galleggiano privi di vita nel canale di Terramaini e di Mammarranca. È l’ennesimo anno che si ripetete una ecatombe del genere. In campo Marcello Polastri, ambientalista e consigliere comunale di Cagliari, che ha pubblicato un video nella sua fan page di Facebook ( https://fb.watch/6FnQUJjC3z/ ), preannunciando una interrogazione rivolta al Comune di Cagliari “per capire a nome dei cittadini interessati, cosa accada esattamente alle porte di un ecosistema dello stagno di Cagliari e di Quartu, da difendere e tutelare ma soprattutto per capire cosa contengano di eventualmente nocivo le acque, se un eccesso di residui organici o cos’altro ?”.

