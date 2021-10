Cagliari, immobile abusivo a Sant’Elia: sequestrato dalla Municipale

Sequestrato un immobile abusivo in via Utzeri nel quartiere Sant’Elia, a Cagliari. A porre i sigilli il Personale della Sezione di Sorveglianza Edilizia della Polizia Locale. Nel corso dei controlli gli agenti hanno notato una costruzione non autorizzata realizzata in blocchetti, su un’area di circa 40 mq divisa in tre ambienti. Era ormai quasi finita, ma per evitare il completamento dell’opera abusiva, è arrivato il personale della Polizia Locale che ha proceduto con il sequestro penale.

La Polizia Locale, anche in seguito a diverse segnalazioni e su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, sta eseguendo numerosi controlli in città e sul litorale per evitare in particolare la deturpazione del territorio.