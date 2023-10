Cagliari, il valore della natura per il benessere delle persone

Urban Nature è l’evento ideato dal WWF Italia per divulgare il valore della Natura nelle città per il benessere delle persone e promuove un rinnovato modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, per favorire azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole nel proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

In Sardegna la testata giornalistica e associazione culturale www.mediterraneaonline.eu , attraverso il comitato scientifico dell’allegato Naturalistica ha già organizzato le edizioni 2021 e 2022 che hanno visto per la prima volta la Sardegna, con la città di Cagliari, entrare a far parte del circuito nazionale. Una vera e propria festa nella quale la Natura è protagonista degli eventi organizzati in contemporanea in tutt’Italia.

Come avvenuto lo scorso anno con l’Ordine degli Architetti, si vuole coinvolgere anche in questa edizione del 2023 una categoria professionale che ha direttamente a che fare con i cittadini. Con l’Associazione Stampa Sarda, Urban Nature viene così proposta ai giornalisti come evento formativo sulle più attuali tematiche legate alla conservazione della biodiversità e ai rapporti dell’uomo con l’Ambiente.

La manifestazione si terrà durante tutta la mattinata a partire dalle 9.00 ed è organizzata come convegno aperto al pubblico. Saranno tanti gli ospiti istituzionali e non che introdurranno la giornata. Naturalisti e professionisti della Natura si alterneranno nella presentazione di attuali tematiche legate alla divulgazione naturalistica in un ampio dialogo con i partecipanti.

L’esposizione dedicata ai temi trattati farà da cornice al convegno e la visita guidata dedicata offrirà altri spunti di dialogo su Natura e città, biodiversità e conservazione, insetti, tecniche museali e tanto altro ancora.

Oltre agli enti e partner patrocinatori nazionali, Urban Nature 2023, trova larga approvazione istituzionale con i prestigiosi patrocini di Città Metropolitana di Cagliari, Comune di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari, Parco Naturale Regionale Molentargius Saline.

Obiettivo dell’evento cagliaritano è che delle tematiche proposte si apra un dialogo col pubblico dal quale possano emergere domande, curiosità e interessi legati all’Ambiente e al mondo naturale con l’auspicio che possano costituire spunti divulgativi, informativi e comunicativi per i giornalisti.

Relatrice e organizzatrice dell’evento è Cristina Delunas.