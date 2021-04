Cagliari, il toccante “concerto” delle sirene dei Vigili del fuoco per il caporeparto Augusto Melis: “Buona pensione”

Il Capo Reparto Esperto Augusto Melis, classe 1961, va in pensione a decorrere dal 1 aprile 2021. Entrato in servizio permanente nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1983, dopo aver prestato servizio come vigile Ausiliario e poi come vigile Discontinuo, ha svolto il suo percorso lavorativo e di sviluppo professionale con impegno, dedizione e spirito di sacrificio, dimostrandosi sempre all’altezza nell’affrontare le situazioni emergenziali, partecipando anche a varie emergenze nelle calamità nazionali e regionali. Negli ultimi anni dopo aver ricoperto il ruolo di Capo squadra della “5A” nel distaccamento di Iglesias, da Capo Reparto ha ricoperto l’incarico di Capo Turno nella sede centrale di Cagliari, in tale ruolo si è fatto apprezzare per le sue qualità professionali e capacità umane supportando le esperienze dell’attività operativa, perseguendo gli obiettivi del Comando e mostrando disponibilità verso i colleghi nella risoluzione delle varie problematiche e personali. In una costante progressione di assunzione degli incarichi di maggior responsabilità ha concluso la sua carriera nell’Area Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo del Comando di Cagliari contribuendo e partecipando attivamente alle recenti emergenze anche per il miglioramento del dispositivo di Soccorso Tecnico Urgente.

Il comandante Francesco Orrú ha scritto in una nota pubblicata tra gli ordini di servizio: “Ho personalmente apprezzato le sue qualità di persona leale e affidabile, che ha nel corso di questi anni, ha manifestato una grande disponibilità nei confronti degli altri e una spiccata propensione a ricercare soluzioni equilibrate, indispensabili nel nostro lavoro. Ad Augusto esprimo personalmente e a nome di tutto il personale un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, formulando i più sinceri auguri per un sereno e gioioso avvenire circondato dagli affetti più cari e dalla stima di tutti i colleghi. Ieri nel turno notturno il tradizionale saluto dei colleghi con gli automezzi e le sirene accese nel piazzale della sede centrale del Comando di viale Guglielmo Marconi e poi la consegna della pergamena con l’ultimo servizio effettuato come capo turno provinciale”.

