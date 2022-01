Il senso unico in viale Marconi a Cagliari? Non è, ancora, definitivo. Dopo mesi di lavori, con gli operai ancora in azione, la sicurezza di mantenere un unico senso di marcia nel viale che collega il capoluogo sardo con l’hinterland e viceversa non ha ricevuto l’approvazione definitiva. A dirlo è l’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu: “Siamo ancora in fase di sperimentazione, la decisione sarà presa a breve. Faremo una riunione con i commercianti per trovare delle soluzioni anche per la sicurezza. Sono quelli che maggiormente hanno avuto difficoltà durante i lavori, con loro vedremo se il senso unico sarà l’ideale per cercare di riportare le attività commerciali in condizioni di sicurezza anche per i clienti”. E la pista ciclabile passerà “tra via Mercalli e Is Pontis Paris, c’è lo studio del secondo lotto”, prosegue Mereu.

Nel resto della città, invece, “stiamo ultimando i collegamenti dei vecchi progetti finanziati”. In viale Sant’Avendrace i lavori si sono fermati: “Abbiamo due mesi di tempo, gli uffici stanno facendo delle piccole modifiche, necessarie. La pista ciclabile non è un argomento inserito tra le modifiche”, afferma Mereu, “anche lì dobbiamo fare valutazioni legate al quadro economico, con una rimodulazione in seguito all’aumento dei prezzi dei materiali bisogna avere interlocuzioni con le imprese appaltatrici”.

