E' stato rimesso in libertà ma avrà l'obbligo di presentarsi in caserma per la firma il lunedì, mercoledì e venerdì, Marco Curridori, il 50enne di Villacidro arrestato per aver danneggiato le telecamere del parco di San Michele e un'auto e indagato per aver...

Fonte: Ansa Sardegna