Cagliari, il primo bagno di Gesuino al Poetto: da oggi via al servizio spiaggia per i disabili gravissimi

Via libera. Da oggi i disabili gravi possono fare il bagno al Poetto in un settore della spiaggia a loro dedicato. “Oggi Gesuino, accompagnato da personale qualificato della Croce Rossa, ha fatto il bagno nelle acque del Poetto, sotto il sole caldo e tra gli occhi commossi di tutti”, annuncia Antonella Scarfò, presidentessa della commissione Politiche sociali.

“Con il sorriso di Gesuino oggi Cagliari è diventato un posto meraviglioso, un posto dove tutto è possibile se davvero si vuole”, aggiunge, “in questo tratto del Poetto, attrezzato dal Comune di Cagliari e concesso dall’Esercito, le persone con disabilità gravi e gravissime potranno finalmente immergersi nelle acque blu e cristalline: il mare è di tutti e tutti hanno il diritto di viverlo. Da oggi Cagliari è un posto migliore”.

Qualche mese fa il sindaco e l’assessore alle Politiche Sociali Viviana Lantini hanno formalmente richiesto al Comando Militare Esercito Sardegna la disponibilità di un’area dedicata presso lo Stabilimento Balneare Esercito del Poetto e la possibilità che venisse consentito l’ingresso gratuito, nello stabilimento, alle persone affette da disabilità e ai loro caregiver. Ed poi stato siglato l’accordo.

I disabili saranno accompagnati da uno staff di personale specializzato individuato dal Comune per tre giornate settimanali (di massima il lunedì, il mercoledì e il giovedì) ad esclusione di sabato e domenica. Avranno a disposizione aree destinate per le sole attività ricreative e di balneazione. È stata individuata una specifica zona d’ombra per ospitare contemporaneamente un numero massimo di 2/4 utenti, a seconda del grado di disabilità e i relativi caregiver, i percorsi e le aree idonee a consentire la balneazione delle persone disabili. Consentito l’accesso ai servizi igienici e alle docce, uno spazio per depositare materiali e attrezzature e la possibilità di allacciarsi alla corrente elettrica per la ricarica di attrezzature sanitarie.