Cagliari, il piano per tutti gli abitanti della provincia: "Più bici e bus e meno auto"

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: via libera al “Green Deal” della Città Metropolitana di Cagliari. Il Consiglio metropolitano ha approvato lo strumento della pianificazione che rivoluzionerà il territorio in chiave verde nel prossimo decennio CAGLIARI, 6 luglio 2023 – Passare da una “mobilità insostenibile” a un “Green Deal” della Città Metropolitana di Cagliari. E’ questo l’obiettivo che si prefigge il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 3 luglio scorso. Il PUMS, lo strumento di pianificazione con cui sono state definite le strategie e la visione futura della mobilità per rendere la Città Metropolitana di Cagliari più sostenibile e vivibile nel prossimo decennio, parla chiaro. L’intento è quello di ridurre dal 77% al 59-62% l’utilizzo di auto e moto private negli spostamenti e di incrementare dal 12 al 17-19% l’utilizzo del trasporto pubblico locale, rappresentato da autobus e treni. Ancora più ambizioso il progetto di incoraggiare la mobilità a piedi e in bici, che secondo il PUMS dovrebbe raddoppiare dall’attuale 11% al 21-22%. Oggi solo il 10% dei cittadini si sposta a piedi e appena l’1% utilizza la bici come mezzo di trasporto. “L’obiettivo di ridurre l’utilizzo delle auto non vuole essere raggiunto con azioni costrittive ma offrendo ai cittadini alternative che diventino preferibili ai mezzi propri”, sottolinea il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. “L’intento è pertanto quello di rafforzare il sistema del trasporto pubblico e della mobilità dolce affinché queste opzioni diventino una scelta dettata da un vantaggio sia in termini di tempo che di comfort, oltre che di sostenibilità”. Le azioni delineate dal PUMS per raggiungere gli obiettivi prefissati sono molteplici. Alcune sono già in fase di attuazione, come gli interventi definiti nell’ambito del Piano Integrato Urbano, che includono, tra gli altri, il progetto del canale navigabile Terramaini-La Palma e la realizzazione di nuovi itinerari ciclopedonali in tutto il territorio metropolitano o la rammagliatura di quelli esistenti. Per quanto riguarda le rete del ferro, le tratte già finanziate della metropolitana di superficie sono la linea Repubblica-Matteotti, la direttrice verso il Poetto e la linea Cagliari-Sestu. Previsti anche interventi per la trasformazione delle stazioni ferroviarie in hub multimodali. Sul fronte del trasporto su gomma, il PUMS prevede lo studio di nuove linee dirette e più rapide tra Cagliari e Quartu – la tratta che oggi vede il flusso di traffico più consistente, con 5.500 veicoli all’ora – e tra il capoluogo e Capoterra, fino a Pula. Allo studio anche il potenziamento del trasporto verso Decimomannu, Settimo San Pietro e Uta.

“Incentivare la mobilità sostenibile attraverso lo studio di un sistema tariffario flessibile che consenta di integrare tra loro le differenti modalità di trasporto è la strada che deve percorrere la Città Metropolitana di Cagliari del futuro”, afferma il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. “E’ necessario implementare gli abbonamenti integrati già in uso in via sperimentale con i sistemi di sosta e con la sharing mobility, e renderli fruibili tramite una app unica”. Nel PUMS trova spazio anche il Biciplan, ovvero il piano della mobilità ciclistica, che oltre ai 5 itinerari già ipotizzati dalla rete regionale degli itinerari ciclabili della Sardegna ne propone ulteriori 8. Tra gli itinerari prioritari ci sono Cagliari (Elmas)-Barumini, Villasimius-Cagliari, Cagliari-Pula (Santa Margherita), Assemini-Siliqua, Assemini-Decimomannu, Cagliari-Sestu e il Selargius-Settimo-Sinnai-Maracalagoni-Quartucciu-Quartu. Tra i possibili itinerari verdi da approfondire, il PUMS contempla inoltre la vecchia Orientale sarda SS 125, con la proposta di una rete di sentieri ciclopedonali fino al borgo di San Gregorio. Il PUMS è stato redatto dal RTI Sintagma Srl – FIT Consulting Srl con il coordinamento del servizio Mobilità Sostenibile e Infrastrutture Strategiche della Città Metropolitana di Cagliari.