Cagliari, il piano di Comune e Ats: “Vaccini a tutti gli studenti prima del rientro a scuola”

Obbiettivo rientro a scuola in totale sicurezza. Il Comune di Cagliari e l’Ats stanno definendo un piano straordinario di vaccinazione da effettuare al massimo entro i primi giorni di settembre, prima che le scuole riaprano. E i vaccinati saranno, per l’appunto, tutti gli studenti, anche quelli che arrivano dall’hinterland. La volontà c’è già, si attende solo l’annuncio ufficiale. Lo conferma il sindaco Paolo Truzzu: “Stiamo studiando un metodo per rendere possibile questa importante campagna di vaccinazione, in modo che l’anno scolastico possa iniziare in serenità e senza nuovi casi di Covid negli istituti”.