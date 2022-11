Il padel conquista Sant’Elia nuovi campi in arrivo in via Schiavazzi. A fare la proposta è il Consorzio “Calcio S.Elia 2005” che dal 2008 è concessionario dell’impianto sportivo di calcio di via Schiavazzi (scadenza della concessione prevista nel 2030). La società ha chiesto al sindaco Truzzu “di poter disporre delle fasce confinanti con il terreno di gioco, per utilizzarle per sport pluriuso dal beach volley al beach tennis al paddle, questo per consentire al Consorzio Calcio la possibilità di creare opportunità di frequentazione e nel contempo al creare un aiuto economico”.

E la giunta ha deciso di rispondere positivamente, un po’ per sostenere economicamente la società che non potrà utilizzare il campo principale, che sarà sottoposto al totale rifacimento, nella stagione sportiva in corso e nella prossima e un po’ anche per decongestionare i campi cittadini che devono fronteggiare la domanda crescente di padel a Cagliari.

Le opere di modifica sono in capo al Consorzio “Calcio S.Elia 2005” e il progetto sarà sottoposto al vaglio degli uffici comunali. Al termine della concessione l’impianto tornerà in mano al Comune.

L'articolo Cagliari, il padel conquista Sant’Elia: nuovi campi in arrivo in via Schiavazzi proviene da Casteddu On line.