Cagliari, il nuovo polo dell'Agenzia delle entrate a Sant'Avendrace: ci saranno anche 400 parcheggi

I soldi in cassa ci sono, circa 55 milioni, denari dell’Agenzia delle entrate e del Demanio. E da oggi c’è l’ok definitivo ai lavori che cambieranno una parte del volto del rione di Sant’Avendrace a Cagliari: sulle ceneri dei vecchi magazzini dell’Aeronautica, infatti, sorgerà il nuovo polo dell’Agenzia delle entrate. Previsti 15mila metri quadrati di uffici capaci di ospitare 650 dipendenti, che lavoreranno circondati da aree verdi e da ben quattrocento parcheggi per auto e moto. Il progetto di riqualificazione è stato presentato al Comune: presenti il sindaco Paolo Truzzu, la direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme, il provveditore alle opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Vittorio Rapisarda, il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate Giampasquale Rodriquens e i professionisti del RTP Corvino + Multari Srl, a cui è stata affidata la progettazione dell’opera. Tempi? Il via al cantiere entro l’anno, come già previsto da tempo.

E, per vedere la nuova cittadella finanziaria a Sant’Avendrace, bisognerà attendere al massimo due anni e mezzo dal via ai lavori. Il recupero dell’ex struttura militare si estende per una superficie di oltre 21mila metri quadri nel quartiere Sant’Avendrace e rappresenta un’importante occasione di sviluppo urbano per tutta la città che potrà così usufruire di nuovi spazi verdi e servizi pubblici più accessibili per tutta la cittadinanza. Gli ex magazzini dell’Aeronautica sono stati in uso al ministero della Difesa fino al 2011 per poi essere consegnati all’Agenzia delle entrate con l’obiettivo di accorpare all’interno della struttura i diversi uffici finanziari attualmente dislocati in quattro differenti sedi. Con la realizzazione della nuova cittadella finanziaria sarà, infatti, possibile ridurre i costi sostenuti dallo Stato per fitti passivi, per almeno 3,8 milioni di euro l’anno. Nel 2017 con un’apposita convenzione è stato affidato il ruolo di stazione appaltante al provveditorato alle Opere Pubbliche. L’ufficio di Cagliari, sede coordinata del provveditorato, ha coordinato tutto l’iter procedurale dal concorso di internazionale di architettura, fino alla pubblicazione del bando di gara mediante appalto integrato. L’ufficio del provveditorato ha avviato e concluso, positivamente, la conferenza dei servizi per la conformità urbanistica “intesa stato-Regione”, in sinergia con gli uffici comunali e con l’agenzia del demanio è stata definita la variante urbanistica finalizzata alla riconversione del compendio demaniale “ex magazzini Aeronautica” di via Simeto. “Giudico molto positivamente la nascita del Polo unico dell’Agenzia delle Entrate. In via Simeto verranno riuniti tutti gli uffici negli ex Magazzini dell’aeronautica che permetteranno la razionalizzazione delle attività finanziarie e l’espansione di un’area periferica della città, con la creazione di tanti posti di lavoro”, Ha dichiarato il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Il vicesindaco e assessore alla Pianificazione strategica, Giorgio Angius, ha invece parlato di “collaborazione interistituzionale esemplare”. Porterà alla realizzazione di un’opera importante che “per Cagliari è un regalo”. “Creare una cittadella finanziaria in un quartiere dove oggi sono presenti situazioni di degrado economico e sociale, significa restituire prospettive, servizi e qualità della vita al territorio. Si tratta di una vera operazione di welfare urbano, in cui la riqualificazione delle infrastrutture e la rigenerazione dell’area attiverà effetti positivi su tutto il territorio circostante”, ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme. “Questa iniziativa fa parte della strategia che l’Agenzia sta attuando in tutto il Paese e che in Sardegna riguarda importanti progetti di valorizzazione, per la razionalizzazione degli spazi in uso alla Pubblica Amministrazione, la riduzione dei fitti passivi, il decoro architettonico, il recupero del valore storico-artistico degli immobili e il miglioramento dei servizi per la cittadinanza”, aggiunge Dal Verme, indicando tra i più interessanti il Carcere di Buon Cammino a Cagliari, dove nel pomeriggio si svolgerà un sopralluogo con i direttori delle amministrazioni interessate, l’ex carcere di San Sebastiano di Sassari, che verrà trasformato in un nuovo polo giudiziario, e il restauro del Palazzo degli Uffici Finanziari di Nuoro. Tutte operazioni cui l’Agenzia del Demanio partecipa con importanti risorse finanziarie. “Tutte queste attività – conclude il Direttore – dimostrano quanto la collaborazione tra le istituzioni riesca a fornire risposte concrete alle esigenze dell’amministrazione e dei cittadini”. Vittorio Rapisarda Federico, Provveditore alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Esempio virtuoso di collaborazione interistituzionale, nell’ambito della quale il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante tanto nel Concorso internazionale di progettazione, quanto nell’appalto dei lavori. L’intervento si basa su una progettazione che è propria delle caratteristiche del codice moderno dell’architettura, frutto di un percorso di maturità estetico concettuale avviata sin dagli inizi del secolo scorso. Esso costituisce uno dei più validi esempi di urbatettura del territorio.” Per Gianpasquale Rodriquens, direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate la nuova Cittadella Finanziaria che sarà capace di accogliere circa 600 operatori e di “risparmiare risorse”, rappresenta un esempio virtuoso del lavoro di squadra fra diverse istituzioni. Ma sopratutto “rappresenta lo Stato”.