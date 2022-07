Cagliari, il nuovo hotel e club house per i re degli yacht realtà nel 2024

Ci sarà uno spicchio di Cagliari, vista via Roma, dedicato ai “signori del mare”. In parallelo ai lavori per la creazione della nuova promenade (duecento alberi, vasche, area sport e area giochi, metropolitana e corsie per le auto ristrette) al posto della vecchia Stazione marittima sorgerà un hotel con piscina panoramica e Spa e un centro servizi, fruibile dai titolari di barche e mega yacht. I soldi, 28 milioni, frutto di un project financing, ci sono già. L’Ati Marina di Porto Rotondo, insieme alla Marina di Monte Carlo e Dubai ha già portato le carte all’Authority portuale, e dai vertici della realtà che gestisce il porto cagliaritano arriva una conferma importante, fondamentale: “Il bando di gara sarà pubblicato entro luglio e dovremo attendere sessanta giorni. Possono arrivare osservazioni o altre società possono farsi avanti e offrire di più”. Un’ipotesi che, però, appare difficile: l’Ati in campo ha messo sul piatto studio progettuale e soldi, dovrebbe filare tutto liscio sino a ottobre. A quel punto, gli operai dovranno solo entrare in azione, lavorando per lotti e cambiando per sempre una parte del volto del porto.

Nuovo hotel con la piscina panoramica in cima a tre piani dove ci sarà, quasi, di tutto, inclusa Spa e una club house. Massimo Deiana, numero uno dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna l’aveva detto sia un anno fa, “una nuova area per i signori del mare”, sia tre mesi fa: “La nautica da diporto moderna ha bisogno di servizi per accontentare una clientela di livello medio-alto. Le imbarcazioni che ospiteremo saranno prestigiose e le più belle”. Nulla è cambiato, Bisogna solo attendere l’arrivo dell’autunno e fare in modo che, quando i cagliaritani avranno a disposizione la nuova via Roma, potranno anche ammirare la maxi piazza al porto con hotel e, davanti, gli yacht lussuosi ormeggiati sul mare di Cagliari.