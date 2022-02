Cagliari, il mercato abbandonato nel cuore della città: aperti solo 2 box, un piano chiuso e occupato dai senzatetto

In teoria i box aperti sono 5, ma in pratica a sollevare la serranda sono solo in due. E’ la fotografia della crisi del mercato rionale di Santa Chiara, un tempo frequentatissimo dagli abitanti di tutto il centro storico e oggi desolato. Ciliegina sulla torta la parte superiore della struttura, dove langue abbandonato un cantiere per il recupero delle strutture del chiostro del duecentesco convento delle clarisse, sulle cui ceneri sorse il mercato. Le testimonianze archeologiche (il pozzo, i muri perimetrali, gli archi) sono visibili e ma coperte da erbacce e occupate da un nucleo di abitanti abusive, forse con minori, come dimostra la biancheria stesa all’interno del sito.

“Chiederemo agli uffici di capire perché la parte superiore del mercato si trova in quella condizioni”, spiega Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive, “abbiamo in programma interventi per aiutare questa importante struttura di Stampace. L’idea è quella di aprire un percorso tra il parcheggio di via Cammino Nuovo e il mercato per decongestionare la salita di Santa Chiara, di potenziare l’ascensore e il montascale”.

“Non è stata fatta alcuna comunicazione sui bandi”, attacca Marzia Cilloccu, Progetto Comune, “nemmeno per il periodo natalizio. E’ la comunicazione è fondamentale. Serve poi il varco per l’accesso dei disabili e risolver e il problema degli occupanti abusivi. Perché non sono stati contattati i servizi sociali e la polizia municipale? Si sono scordati di dare la possibilità anche alle scalette Santa Chiara la possibilità di carico/scarico delle vie pedonalizzate dalle 8 alle 10. Come fanno i concessionari a scaricare. Infatti si stanno prendendo le multe. Dopo il fanno la beffa”

Nel corso della commissione anche la discussione sul riordino delle occupazioni di suolo pubblico nella salita Santa Chiara. I locali saranno dotati di pedane e dovranno essere ordinati sul modello delle attività presenti in piazza Yenne e nel largo Carlo Felice. L'articolo Cagliari, il mercato abbandonato nel cuore della città: aperti solo 2 box, un piano chiuso e occupato dai senzatetto proviene da Casteddu On line.