Cagliari, il gol decisivo e il bacio alla fidanzata: la Lega Serie A celebra Gabriele Zappa

La sua rete, la prima in assoluto in serie A, è stata pesantissima. La prodezza di Gabriele Zappa al 69esimo minuto di Cagliari-Genoa è valsa i tre punti per i rossoblù di Claudio Ranieri. E lui, il giocatore appena 23enne e con tanta voglia di continuare a stupire, acclamato dalla Unipol Domus, è corso sino agli spalti, riuscendo a baciare appassionatamente la sua fidanzata. Calcio, passione e amore: tre aggettivi sicuramente adatti alla situazione. E la Lega Serie A ha deciso di celebrare Zappa, pubblicando la foto del bacio sulla pagina ufficiale di Facebook. Con un messaggio brevissimo, appena una parola, a contorno, ma che basta per spiegare tutto: “Love”.