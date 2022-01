Cagliari, il giallo del sub scomparso a Cala Fighera: maxi ricerche sul golfo sperando in un falso allarme. Ricerche in corso per escludere la presenza di un sub nelle acque della località di “Cala Fighera”. In corso intervento dei Vigili del Fuoco nelle acque del golfo di Cagliari in località “Cala Fighera” per escludere la presenza di un sub, dopo il ritrovamento di alcune attrezzature. La segnalazione effettuata da un natante in transito che ha lanciato l’allarme, dopo aver avvistato un pallone sub con retina, un fucile da pesca e altri effetti. Sul posto i Sommozzatori e la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale del Comando di Cagliari che stanno scandagliando le acque nell’area in prossimità della scogliera. Presente anche la Capitaneria di Porto di Cagliari.

