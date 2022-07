Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri, Enzo Bernardini, dal 9 giugno 2022 Comandante Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, responsabile dell’Arma dei Carabinieri per il Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria) e la Sardegna, ha fatto oggi visita al Comando della Legione Carabinieri Sardegna, alla presenza dei militari della sede, dell’Organizzazione Territoriale, Speciale e Addestrativa e da alcuni componenti della “Rappresentanza Militare”.

Il Generale Bernardini ha intrapreso la vita militare fin da giovane età frequentando dapprima la Scuola Militare Nunziatella di Napoli e successivamente l’Accademia di Modena. Nell’arco della sua lunga carriera, oltre ad aver ricoperto fino al mese di marzo scorso l’incarico di Vice Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, è stato altresì titolare di prestigiosi incarichi di Stato Maggiore presso il Comando generale dell’Arma, fra cui quello di Presidente della Commissione di Valutazione e Avanzamento, Capo di Stato Maggiore in sede vacante, Sottocapo di Stato Maggiore, Capo del II Reparto e Capo Ufficio Legislazione, nonché Capo Ufficio Legale del Comando Operativo di Vertice Interforze del Ministero della difesa.

Nell’ambito della linea territoriale è stato, altresì, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Vittorio Veneto”, Comandante Provinciale di Milano, Comandante del Gruppo CC di Roma e Comandante della Compagnia di Taormina. Lo lega alla Sardegna l’aver ricoperto da ottobre 2009 a luglio 2012 l’incarico di Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma con alle dipendenze – tra le altre – la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias.

La finalità di questa prima visita nell’Isola è quella di

incontrare e sostenere i Carabinieri della Sardegna nel loro quotidiano impegno al servizio della collettività;

conoscere le attuali problematiche locali, sia per quanto attiene alle attività dell’Arma sia con riferimento alle criticità socio economiche del territorio;

porgere il proprio saluto alle principali autorità regionali, civili e religiose.

Nel corso dell’incontro con i militari dell’Arma, il Gen. Bernardini ha rivolto particolare interesse per le questioni di ordine e sicurezza pubblica, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, in maniera capillare su ogni comune, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini rafforzando il servizio di prossimità, l’assistenza alla popolazione e rassicurazione sociale.

