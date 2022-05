Cagliari, il generale Burgio va in pensione dopo 49 anni: il saluto ufficiale ai carabinieri

Il generale di corpo d’armata Carmelo Burgio va in pensione dopo 49 anni, ecco il saluto ufficiale ai carabinieri del comandante interregionale dei “Podgora”, responsabile dell’arma per il centro Italia e la Sardegna. Oggi la visita al comando legione carabinieri “Sardegna”, ricevuto dal comandante, il generale Francesco Gargaro, dai militari della sede e dei reparti della provincia di Cagliari, nonché da alcuni membri della “rappresentanza militare” e dell’associazione nazionale carabinieri. Dopo 49 anni effettivi di servizio, intrapreso con la frequenza della scuola militare “Nunziatella” di Napoli, Burgio si accinge a lasciare il servizio attivo, al termine di una lunga carriera costellata di incarichi in alcuni dei teatri più sensibili, in Italia e all’estero. La finalità della terza visita nell’Isola è quella di rivolgere un saluto di commiato ai carabinieri della Sardegna, terra alla quale si è molto legato, incontrare e sostenere moralmente i militari nel loro impegno quotidiano in favore della collettività ed esprimere il proprio personale apprezzamento per le operazioni di servizio poste in essere negli ultimi mesi. il generale Burgio è un grande conoscitore della realtà isolana, visto che ha prestato servizio per circa 7 anni nella città e nella provincia di Cagliari, periodo in cui ha maturato una profonda conoscenza del substrato pastorale della criminalità rurale sarda, che gli ha consentito di fornire un proficuo contributo nella definizione dei criteri d’impiego delle “squadriglie carabinieri” e dello “squadrone eliportato cacciatori di Sardegna”, e successivamente, quale appassionato studioso di storia, di redigere lo scritto “Da dragoni a carabinieri”, che ripercorre i primordi dell’arma nell’Isola. Nel corso della visita il generale ha consegnato ad alcuni militari la “medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”, oltre a porgere il suo saluto alla bandiera di guerra del 9° battaglione dei carabinieri di Sardegna e a quella d’istituto della scuola allievi carabinieri di Iglesias, Prevista anche la visita al comando provinciale di Nuoro, alla scuola allievi carabinieri di Iglesias, alle compagnie di Iglesias, Ozieri ed Alghero, alle stazioni di Uta, Fonni e Talana, paese sardo nel quale inaugurerà la nuova sede, prima della presentazione del suo libro nell’auditorium Isre di Nuoro.