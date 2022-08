CAGLIARI, GATTINO NON VEDENTE SALVATO DALLE AUTO IN CORSA, CERCA FAMIGLIA.

Blu è un piccolissimo gattino di circa 3 mesi, che è stato tratto in salvo dalle auto in corsa, auto che non poteva vedere perchè purtroppo i suoi occhietti non vedono.

È dolcissimo, fusa a volontà e tante coccole sono state le terapie migliori.

È stato curato e adesso è pronto per essere accolto da una persona amorevole, che metta in primo piano la sua disabilità, quindi si richiede un’ adozione responsabile.

Per info, preferibilmente con un primo messaggio whatsapp al

3428308876

