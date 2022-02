Cagliari, il dramma di una giovane mamma: “Senza lavoro e casa, vivo in un ufficio dell’Anfiteatro romano”

Da sei giorni il suo “rifugio” è uno degli “uffici dell’Anfiteatro romano, l’ho occupato”, cioè quelle casupole rimaste dentro il sito archeologico. Elena Puddu, 36 anni, è disperata: racconta di non avere più una casa, di essersi “rivolta alla Caritas e al Comune, ma sinora nessuno mi ha aiutato”. La donna, sino a qualche mese fa, viveva a Capoterra: “Troppi affitti arretrati, non ce l’ho fatta a regolarizzare tutto. Dovevo spendere 420 euro al mese e ne incassavo, facendo le pulizie, seicento. Ho una figlia che, adesso, sta con il mio ex marito”. Almeno per lei il tetto è garantito. Elena, invece, afferma di aver fatto tutti i tentativi che si possono fare in una situazione come la sua: “Non sono stata ricevuta negli uffici delle Politiche sociali, non ho avuto altra scelta: le notti le trascorro dentro l’Anfiteatro, con tanta paura visto che è una zona dove passano, quando è buio, persone di tutti i tipi”. La trentaseienne, dopo Capoterra, era partita alla volta “di Olbia. Mi ha ospitato un’amica e per tre mesi ho lavorato facendo le pulizie”. Poi il lavoro è terminato.“Ora sono disoccupata e senza una casa. Lancio un appello a chiunque possa aiutarmi a trovare una sistemazione ed un lavoro. Il mio numero è +393280776516”.