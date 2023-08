Cagliari, il dono degli amici a Jacopo Barbarossa: in piazza Maxia un murale per il ragazzo morto un anno fa a Flumini

Un murale per Jacopo Barbarossa in piazza Maxia. L’iniziativa degli amici del ragazzo morto un anno fa in un tragico incidente stradale ha avuto l’ok della giunta Truzzu. L’opera si farà. In memoria del diciassettenne cagliaritano Jacopo Barbarossa che lo scorso 1° luglio 2023, lungo la provinciale 17 a Flumini di Quartu, morì in un tragico incidente stradale che scosse profondamente Cagliari.

Immediatamente dopo la morte di Jacopo Barbarossa, un gruppo di amici ha presentato una formale richiesta al servizio “Parchi” per ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un murale che tenga vivo il ricordo dell’amico scomparso in piazza Maxia, luogo d’incontro di numerosi giovani e coetanei del ragazzo scomparso lo scorso anno, in modo da poter inaugurare in occasione del giorno del diciottesimo compleanno di Jacopo, l’11 agosto 2023, facendosi carico di ogni spesa.

Lo spazio richiesto è una parte della parete della piazza, coperta da scritte e scarabocchi non autorizzati che rovinano il decoro e l’estetica della zona. E l’amministrazione ha deciso di dare l’ok, sia per conservare la memoria del giovane tragicamente scomparso, ma anche perché così lo spazio verrà riqualificato e valorizzato da un murale decorativo e commemorativo, senza alcun aggravio economico per l’amministrazione.