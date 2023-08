Cagliari, il Comune rinuncia al parcheggio interrato a Monte Urpinu: “Via Leo e la scuola sono salve”

Via Pietro Leo e la scuola sono salve: non verrà realizzata in quel la rampa di accesso al parcheggio interrato del Tennis Club di Monte Urpinu.

“Ieri l’assessora ai Lavori Pubblici ha risposto alla mia interrogazione spiegando che per la realizzazione del parcheggio ci sarebbero ben 4 soluzioni progettuali e che quelle di cui si è parlato finora (loro per primi) non sono quelle preferibili”, ha scritto nel proprio profilo Facebook la consigliera Giulia Andreozzi che ha anche organizzato nei giorni scorsi una raccolta di firme sul web per opporsi al progetto.

“La rampa di accesso quindi non sarà realizzata né all’interno dell’area cortilizia della scuola primaria di via Garavetti, né in via Pietro Leo: il parcheggio verrà realizzato integralmente (rampa compresa) all’interno dell’area degli impianti sportivi. Mi fa molto piacere”, aggiunge, “che siano spuntate fuori altre due ipotesi progettuali dopo le proteste e dopo il successo della petizione che abbiamo lanciato, che ha raccolto centinaia di firme in pochi giorni. Continueremo comunque a vigilare affinché nessuno pensi di tornare alle prime ipotesi presentate e continueremo a chiedere che davanti alle scuole le auto non passino proprio, come accade nelle città più moderne”.