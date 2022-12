Mentre i Consiglieri Comunali fanno di tutto per togliere i posti auto ai residenti per favorire le concessioni di occupazione di suolo pubblico anche nelle aree affidate alla gestione della Parkar ( è di oggi la notizia dell’incontro con l’Amministratore Delegato della Società) per consentire soprattutto il posizionamento di tavolini, sedie ed ombrelloni, lo stesso Comune “scuce” ben 160 mila euro a favore della Parkar ” quale indennizzo -si legge nella Determinazione n.7939 del 30 novembre 2022 del Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità e Infrastrutture Viarie – per il mancato introito dovuto all’occupazione degli

stalli per periodi superiori ai 30 giorni calcolato alle tariffe invigore in ciascuna zona”.-

Sono, in altri termini gli stalli concessi ed occupati da tavolini , sedie ed ombrelloni in tutta la Città. Chi paga ? Certamente ” pantalone”, cioè i residenti e tutti i cittadini che vivono a Cagliari con le loro tasse. E gli occupanti ai quali sono stati concessi gli stalli? Sarebbe interessante che il Comune ci facesse sapere quanto ha incassato nel 2022 dai concessionari di suolo pubblico, soprattutto quelli che hanno piazzato sedie, tavolini , tende ed ombrelloni in aree privilegiate e dove l’affluenza di clienti è sempre numerosa e redditizia, visto che si era detto che gli stalli dovevano pagarli i privati per il loro utilizzo.

Marcello Roberto Marchi

