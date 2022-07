Cagliari, il Comune di Truzzu bussa nelle case: “Cari cittadini, c’è da pagare la Tari”

Tassa rifiuti: invio avvisi suppletivi anni 2021 e precedenti.

Cagliari, il Comune di Truzzu bussa nelle case: “Cari cittadini, c’è da pagare la Tari”. Molte famiglie e imprese commerciali dopo il Covid sono in difficoltà economica, ma il Comune è tassativo: pagate subito la tassa dei rifiuti. La famosa “aliga” delle promesse mancate, visto che l’appalto di Zedda è ancora lo stesso con i mastelli ad accogliere i turisti. La prima scadenza utile è il 31 luglio. Il pagamento in un’unica soluzione o della 1^ rata potrà avvenire comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

In questi giorni alcuni utenti stanno ricevendo con email, pec (posta elettronica certificata) e in formato cartaceo, gli avvisi suppletivi della tassa rifiuti. Si tratta di avvisi successivi a quelli principali dell’anno 2021 e degli anni precedenti.

Il contribuente potrà pagare il tributo in un’unica soluzione o in 4 rate bimestrali secondo le modalità indicate. La prima scadenza utile è il 31 luglio 2022. Considerato il periodo estivo e alcuni ritardi nella postalizzazione cartacea degli avvisi, il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata potrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Gli avvisi Tari anno 2022, verranno invece recapitati in un momento successivo.