Imprevisto durante lo smontaggio delle luminare in via Garibaldi a Cagliari. Uno dei cestelli della ditta incaricata si è bloccato quando era già in quota. Sul posto è intervenuta la polizia Locale ed è stato necessario chiudere un piccolo tratto della strada, in attesa di poter soccorrere l’operaio. Che, alla fine, con l’aiuto di un collega, è riuscito a raggiungere il suo collega e insieme, fortunatamente, ritornare sano e salvo a terra sotto gli occhi, prima impauriti e poi rasserenati, di vari passanti.