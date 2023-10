Cagliari, il cantiere fantasma alla Fonsarda: "Parcheggi tolti in modo illegale da 4 mesi"

Il cartello di divieto di sosta per lavori porta la data di fine del 30 giugno 2023. A distanza di quattro mesi, però, non solo non è stato tolto, ma l’area che era stata transennata in via Giudice Costantino a Cagliari è ancora così. A denunciarlo è un lettore di Casteddu Online, Luca Loi. Le foto le ha scattate poche ore fa: “Volevo evidenziare come in tutta la città, che ormai è un cantiere a cielo aperto, e dove cercare un parcheggio è diventato un incubo, esistano delle situazioni (dove in assoluto dispregio dei permessi rilasciati dal Comune, talvolta i condomini o i privati chiudano in maniera arbitraria la strada ben oltre i limiti temporali consentiti occupando abusivamente il suolo pubblico e togliendo di fatto la possibilità ai residenti di poter usufruire degli stalli, già esigui come numero in tantissime zone”, osserva Loi. Effettivamente, è impossibile usufruire di un grosso pezzo della strada.

“Credo che sia un abuso sul quale non si possano chiudere gli occhi e non capisco perché il Comune non intervenga a tutela dei cittadini”.