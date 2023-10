Cagliari, il cantiere di via Roma fa crollare gli incassi: "Apriremo il locale solo nel weekend"

La scelta è stata drastica, dettata dai numeri legati all’affluenza dal lunedì al giovedì. In via Roma a Cagliari, a pochi metri dal cantiere aperto dalla Giunta Truzzu, ci sono i primi commercianti che rimodulano orari e, soprattutto, giorni di apertura. È il caso della Locanda Caddeo. Sarà chiusa dal lunedì al giovedì e sarà aperta solamente 3 giorni alla settimana, dal venerdì alla domenica. A spiegare la decisione, con un post pubblico su Facebook, sono i titolari: “Nonostante i lunghi mesi di lavori nella via, abbiamo tenuto duro, così come i nostri numerosi colleghi di via Roma, per non deludere clienti, turisti e staff. La situazione però ancora non cambia perciò saremo noi a cambiare orario e giorni di apertura. Questa decisione purtroppo è resa necessaria da diversi motivi non dipesi da noi però ci teniamo a dire che questa non vuole essere una polemica, ma semplicemente un aggiornamento sugli orari e sulle nostre scelte atte a non mollare e a non rinunciare a un posto di lavoro sicuro per i nostri ragazzi”. Date sicure di fine lavori non ce ne sono, e passata la stagione estiva sono diminuite anche le presenze.

Il post è stato condiviso anche da Francesco Caddeo, e ha ricevuto molti commenti di solidarietà: “Non vogliamo mollare, non l’abbiamo mai fatto e non inizieremo certo ora, ma doversi trovare a fronteggiare situazioni simili è una pugnalata al cuore. Avere delle aziende, dare lavoro a decine e decine di persone, costruire un’azienda solida ha già le sue difficoltà e non sono poche. Doversi trovare a combattere con fattori esterni come questi, dove non si ha la possibilità di incidere in nessun modo e ci si trova ad essere disarmati e soli, diventa davvero difficile”.