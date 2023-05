Cagliari, il cantiere di via Roma diventa una piscina di fango: galleggiano pale e scope

Era prevedibile, l’unica speranza è che non ci siano danni. Il violento nubifragio trasforma via Roma a Cagliari in una grandissima piscina di fango in tutta la zona degli scavi che, da oltre due mesi, sono eseguiti dalla ditta incaricata di trasformare in un giardino urbano la strada cartolina della città. Si possono vedere pale e scope che galleggiano, con le ruspe a mollo tra fango e acqua. Lo scatto realizzato dall’alto e spedito alla nostra redazione è quasi surreale: se non fosse per gli alberi e il porto sullo sfondo sembrerebbe una strada di campagna lasciata senza manutenzione da un bel po’ di anni. Intanto, proprio a causa del maltempo, sarà molto difficile che oggi gli operai possano proseguire negli scavi e negli altri lavori di riqualificazione di via Roma.