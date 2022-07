Sfugge all’alt della municipale e scappa, rischiando di investire un agente. Ma cade durante l’inseguimento e resta ferito. Paura stasera a in via Is Mirrionis. Un pregiudicato cagliaritano di 43 anni alla guida di un motociclo non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari, rischiando di investire uno degli agenti. Dopo un breve inseguimento, l’uomo, in piazza D’Armi, ha perso il controllo del motociclo rovinando sull’asfalto ed è stato successivamente soccorso da un’ambulanza del 118 che l’ha medicato sul posto.

Dopo successivi controlli l’uomo è risultato essere privo di patente di guida e conduceva un motoveicolo privo di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e con la revisione scaduta.

È stato pertanto sanzionato per tali infrazioni, per numerose altre infrazioni al codice della strada commesse durante le fasi dell’inseguimento e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Il motoveicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

L'articolo Cagliari, ignora l’alt della municipale e fugge in scooter: durante l’inseguimento cade e resta ferito proviene da Casteddu On line.