Cagliari, i tifosi credono nella A: "Ranieri, vogliamo continuare a piangere di gioia"

Credere non è un obbligo, per i tifosi rossoblù, ma una piacevole libertà. E, dopo il 3-2 sul Parma, credere nella serie A è tutto fuorchè un tabù. Domani la chiamata di mister Ranieri, tutti alla Unipol Domus per seguire l’allenamento dei rossoblù, poi testa al Tardini e a un Parma da tenere a bada per volare nella finale playoff. Al mercato di San Benedetto, tra i tifosi più veraci, regna l’ottimismo: ”

“Sabato abbiamo un altro match importante, mettiamo cuore gambe ed anima e tutto andrà bene”, sentenzia Franco Scaramuccia. “I ragazzi sono bravissimi, idem il mister. Ci fidiamo di Ranieri, ieri ci siamo commossi insieme a lui. Quando fa i cambi sono sempre perfetti e giusti, possiamo davvero andare avanti”. E c’è spazio anche per un po’ di sano sfottò calcistico: “Il Parma si è lamentato per il rigore che ci hanno dato ieri, si dimenticano che mesi fa abbiamo perso per un rigore regalato proprio ai gialloblù. È il karma”.

Billo Vistosu è sicurissimo: “Con un Cagliari così non ce n’è per nessuno. Ranieri ha fatto bene a non mettere Luvumbo dal primo minuto, lui ha altri tempi. È il Parma che deve ancora avere paura del Cagliari”. In finale potremmo incontrare Bari o Sud Tirol, ma per Billo fa davvero poca differenza: “Se arriviamo in finale andremo poi in serie A”. Meglio, “ritorneremo”. E allora, non resta altro da fare che incrociare le dita.