Cagliari, i tifosi aspettano Claudio Ranieri: oggi l’incontro decisivo con Giulini

Il nuovo matrimonio tra il Cagliari e Claudio Ranieri, dopo il siluramento di Liverani? Oggi si saprà se c’è il sì decisivo oppure no. Ci sono contatti quasi continui tra la società di Giulini e il tecnico romano, che avrebbe già posto condizioni ben precise per un suo rientro in Sardegna: una squadra più forte con nuovi innesti da gennaio, la richiesta minima dopo un girone di andata di serie B molto deludente per i rossoblù. La società sta riflettendo, per capire se può accettare le richieste di Sir Claudio, a trentuno anni tondi dal termine della cavalcata dalla C alla A. Il Cagliari punta proprio alla massima serie, al ritorno tra i giganti del calcio, ma la classifica attuale vede la squadra a un passo dalla zona retrocessione in serie C.

Se non ci sarà l’accordo con Claudio Ranieri, ecco pronti altri nomi: Iachini e Ballardini. Ma il popolo rossoblù attende, con le.dits incrociate, la fumata bianca per Sir Claudio.