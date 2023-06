Cagliari, i ricchi affari del falso neurologo: anche 300 euro a visita

Le visite potevano arrivare a costare anche trecento euro, o “solo” duecento. Sempre troppo, se si pensa che le diagnosi erano carta straccia perché fatte da un cinquantenne con a malapena il diploma in tasca. Nessuno studio medico, men che meno lauree. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas, intervenuti a Cagliari in un appartamento riadattato ad ambulatorio. Il 50enne è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica dai carabinieri e lo studio medico abusivo è stato sequestrato.

L’uomo svolgeva questo lavoro da diversi anni e si era fatto un buon giro di pazienti, ai quali faceva pagare centinaia di euro per ogni visita. Gli uomini dei Nas sono ancora al lavoro per rintracciare, anche, tutti i cittadini che, senza sospettare di avere a che fare con un millantatore, si sono rivolti al falso neurologo.