A Cagliari, nel mese di dicembre 2023, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +0,2%, risultando così in controtendenza rispetto al valore che si era registrato nel mese precedente che era -0,3%. L’indice tendenziale registra una variazione del +0,5%, che risulta in diminuzione rispetto al +0,7% che si era avuto nel mese di novembre 2023.