Cagliari, i pensionati strozzati dalle bollette della luce: “C’è già chi protesta e non le paga”

Da 200 a settecento euro, da 190 a più di cinquecento. E il triste valzer delle cifre relative alle bollette della luce, in alcuni casi quadruplicate, potrebbe andare avanti all’infinito anche a Cagliari. I pensionati hanno deciso di protestare contro il carovita e il caro bollette, spalleggiati dall’Usb. C’è chi ha portato copia dell’ultimo avviso di pagamento ricevuto, una mazzata unita a quelle sull’aumento di ogni prodotto, anche del pane e dell’olio: “E proprio oggi”, spiega Enrico Rubiu dell’Usb, “ho incontrato un gruppo di pensionati che hanno deciso di ribellarsi e non pagare le bollette. Più che una ribellione è una decisione estrema, perchè o pagano o mangiano”. Certo, c’è il grosso rischio di restare senza corrente, ma ormai la disperazione ha raggiunto livelli altissimi: “Non riusciamo più ad andare avanti, la Sardegna ha subìto un rialzo del’11% dei generi alimentari. Per il costo dell’elettricità, ricordiamo che è determinato dal costo del gas ed è un errore, visto che si può produrre con il fotovoltaico. C’è una speculazione, chi dovrebbe controllare non lo sta facendo”. È già stato annunciato un aumento del 59%: “Vuol dire un aggravio, medio, per ogni famiglia, di 1300 euro in più all’anno”.

Su Cagliari le segnalazioni fioccano: “Ecco perchè siamo scesi in piazza. È un problema che riguarda tutti, dalla Regione al Governo nessuno sta facendo il proprio dovere. Giorgia Meloni, premier in pectore, sta già abbandonando il sovranismo italiano e si sta mettendo nelle mani dell’Europa, che a sua volta sta speculando. Chi non paga le bollette ha pensioni da 700 o mille euro, o reddito di cittadinanza o uno stipendio da 1300 euro. Non si può andare avanti così, questa economia è fallimentare”.