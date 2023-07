Cagliari, i parenti piangono la scomparsa di Paolo Salvatore Lepuri

Non meravigliatevi di questo, perché verrà il tempo in cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua voce e ne usciranno: Quelli che hanno fatto cose buone una risurrezione di vita, mentre quelli che hanno praticato cose ignobili per una risurrezione di giudizio.

( Giovanni 5:28,29)

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Paolo Salvatore Lepuri

noto Paoletto

Ne danno il triste annuncio l’amata moglie Maria Luisa, le figlie Patrizia, Daniela, Rita e Maria Selenia, i generi Sergio e Giovanni Natan , gli amati nipoti Alberto , Alain , Manuel Nicholas e Nicolò, Andrea , Cristel , Gaia , Matilde e il piccolo Leonardo con i familiari tutti .

Un ringraziamento particolare a tutto il personale medico e paramedico del reparto Chirurgia Vascolare dell’ospedale Brotzu di cagliari.

La cerimonia religiosa si svolgerà sabato 29 luglio presso il cimitero di San Michele in Cagliari nello spazio all’aperto fronte il Tempio Crematorio nel lato caduti in guerra .

Agenzia Funebre Don Bosco 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari