Cagliari, i Nas nel ristorante orientale: sequestrati 13 kg di tonno scongelato e rimesso in freezer

Blitz dei Nas nel ristorante orientale: sequestrati 13 kg di tonno. Ieri a Cagliari i Carabinieri del locale Nas hanno compiuto un’attività ispettiva presso un ristorante orientale, situato in pieno centro storico. Dalle verifiche compiute è emerso che non era stata garantita la salubrità di diversi prodotti alimentari e venivano pertanto sottoposti a sequestro amministrativo 13 kg e mezzo di tonno e 3,8 kg di prodotti avicoli. Tali alimenti, in origine allo stato di decongelato, erano stati arbitrariamente risottoposti a congelamento senza che fossero state rispettate le procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP.