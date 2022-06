Cagliari, i lettori di Casteddu Online divisi sulla nuova via Dante: “Noi ciclisti sfrecciamo, basta disfattisti”

“È strana questa nostra città costretta a sopportare quelli come Marcello Roberto Marchi” cui date spazio senza diritto di replica. Per una giusta che fa Truzzu, ci deve essere per forza il disfattista che la contesta.Io come moltissimi, “sfrecciamo” con la bici elettrica per andare al lavoro, sfruttando via Dante che è in posizione strategica e facendo un favore a noi e alla città.Magari questo Marchi usa ancora la macchina. Sarebbe interessante saperlo.Perché parlar bene e razzolare male è uno sport sempre di moda.In ogni caso mai i Marchi come Sindaco

Giuseppe Del Prete

Cagliari