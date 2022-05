Cagliari, i familiari piangono la prematura scomparsa di Ernesto Concas

Il padre Gian Salvatore insieme al fratello Giuliano con Elisa e i nipoti Anteo e Rivo e la compagna

Maria Laura piangono la prematura scomparsa del caro

Ernesto Concas

e chiedono a parenti , amici e conoscenti tutti di unirsi nel suo ricordo mercoledì 11 maggio alle ore 10:30 alla messa in requiem che sarà celebrata presso la Parrocchia di San Paolo in Piazza Giovanni XXIII in Cagliari.

AGENZIA FUNEBRE DON BOSCO 3887869350

PIAZZA GIOVANNI XXIII 65 CAGLIARI