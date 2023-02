Cagliari, i concerti estivi all’Arena Beach del Poetto: “Attese 5 mila persone per Salmo”

Tornano i grandi concerti ad animare le serate dell’estate cagliaritana. Il capoluogo ospiterà importanti eventi di musica dal vivo all’aperto anche durante l’estate 2023 con la nuova rassegna Cagliari Summer Festival, il cui primo protagonista annunciato dagli organizzatori sarà il rapper dei record Salmo che sabato 1 luglio si esibirà all’Arena Beach al Poetto.

La rassegna Cagliari Summer Festival, organizzata da Magma Events, è un progetto che si pone l’obiettivo di organizzare, per i prossimi tre anni, una serie di concerti e spettacoli di vario genere musicale in programma nella città di Cagliari durante i mesi estivi. La maggior parte degli eventi, il cui cartellone line-up è in via di definizione, si svolgeranno presso la Cagliari Beach Arena – Aree Ippodromo, una nuova area eventi all’aperto situata a due passi dalla spiaggia cittadina del Poetto, proprio accanto all’Ippodromo.

“Sarà in città il più cantante sardo che in questi giorni è a Sanremo”, dichiara il sindaco Paolo Truzzu, “l’amministrazione metterà l’area a disposizione e organizzerà un sistema di trasporti adeguato”.

“Sarà un evento importante che richiamerà tanti turisti che in quel periodo si trovano in città”, ha aggiunto l’assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau. “E’ l’artista più adatto per Cagliari, città che ha un potenziale incredibile a livello musicale e che farà paura alle altre location del Mediterraneo”, dichiarano gli organizzatori della Magma Events.

All’interno della Cagliari Beach Arena – Aree Ippodromo, in grado di ospitare 5/6 mila persone, verrà allestito il grande palco su cui salirà l’artista olbiese: Salmo si esibirà sabato 1 luglio alle 21:30 per inaugurare il primo appuntamento del Cagliari Summer Festival, accompagnato dalla sua band Le Carie con cui ha già infranto ogni record e riscritto le regole dei concerti dal vivo in Italia.

All’anagrafe Maurizio Pisciottu, Salmo, nasce a Olbia nel 1984 e dal 2011 si è inserito nella scena del rap italiano cambiando i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap-hardcore come ancora non si era mai visto in Italia. Dopo i primi lavori da solista molto apprezzati dalla critica, nel 2019 Salmo conquista il pubblico mainstream con l’album da sei dischi di platino e 700 milioni di stream “Playlist”, anticipato dal singolo “90min” (4° disco di platino e oltre 100 milioni di stream) e seguito da altri brani iconici come “Il Cielo In Una Stanza” (5° platino e oltre 150 milioni di stream).

In seguito al trionfo del suo lavoro più importante (con “Playlist”, infatti, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani), il rapper sardo è tornato in pista con altri due grandi lavori: il sesto album “FLOP” (ottobre 2021), triplo disco di platino con oltre 250 milioni di stream, e “Blocco 181 – Original Soundtrack” (maggio 2022, disco d’oro), colonna sonora della serie tv Sky Original “Blocco 181”, di cui ha curato la direzione artistica oltre a esserne il produttore creativo e attore. In questi anni, inoltre, Salmo ha messo a segno numerose collaborazioni diventate hit di successo, tra cui alcune tracce contenute nel “Machete Mixtape 4” (2019, 3° platino e oltre 500 milioni di stream totali), “La Canzone Nostra” feat. Mace & Blanco (2020, 5° platino e oltre 120 milioni di stream), e le più recenti “Bubble” feat. thasup, Takagi & Ketra e “Viola” feat. Fedez (entrambe uscite nel 2022 e certificate platino).

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo – con oltre 2,5 miliardi di streaming totali, 70 dischi di platino e altrettanti dischi d’oro – dimostra ancora una volta la sua attitudine trasversale e in continua evoluzione, confermata da un altro anno di grandi successi. Nel 2022, infatti, diventa il primo rapper a esibirsi nel tempio sacro dello stadio San Siro davanti a 50mila persone, oltre a registrare una serie di sold-out per il “Flop Tour” nei palazzetti italiani in cui mette in piedi uno show unico nel suo genere diviso in tre atti (live band, unplugged, dj set).

Ormai annoverato come il miglior performer attualmente attivo in Italia, il profeta del rap torna finalmente a Cagliari sei anni dopo l’ultimo concerto, per uno show imperdibile il 1 luglio sul palco della Cagliari Beach Arena (Poetto di Cagliari).

I biglietti per partecipare al concerto di Salmo si possono acquistare online da giovedì 9 febbraio alle 14:00 sul sito ufficiale del Cagliari Summer Festival, su TicketSms e su TicketOne. L’acquisto presso i punti vendita autorizzati del circuito TicketOne, invece, partirà martedì 14 febbraio alle 11:00.