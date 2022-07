Verde, rosso e blu. I primi due sono i colori degli alberi, duecento, palme incluse, che saranno piantumate nella nuova via Roma a Cagliari. Il terzo è quello dell’acqua delle vasche che troveranno spazio vicino al Largo Carlo Felice, nella strada-giardino ipotizzata dall’archistar Stefano Boeri e presentata insieme al sindaco Paolo Truzzu. Lì, nella strada cartolina dove i turisti, forse, passano ancora troppo distratti dalle tante bellezze che Cagliari offre tra il rione della Marina, il Poetto e il centro. L’obbiettivo è chiaro: strizzare l’occhio ai vacanzieri e regalare una strada, nuova, fruibile da tutti. Certo, ci sono i commercianti che temono di perdere i clienti abituati ad utilizzare l’auto e che chiedono al Comune di rendere gratuite le aree di sosta individuate dentro il porto, oltre a quella già rodata e collaudata, aperta da tanti anni, delle ferrovie. Vedremo se l’amministrazione comunale riuscirà ad esaudire le loro richieste. Intanto, la road map è tracciata: niente tunnel, auto che passano sul lato mare e nelle due corsie accanto ai portici, ristrette, e tantissimo verde, a pochi centimetri dalla metropolitana leggera. Un mega giardino diviso, solo, dalla passeggiata pedonale, vicinissimo alla piazza Matteotti che diventerà un centro intermodale: la stessa metropolitana leggera, i pullman e i taxi avranno lì la loro nuova base. E quattordici corsie, che dividono la Marina dal porto, che vedranno il passaggio di pochissime auto e di tantissimi pedoni e ciclisti.

5700 metri quadri di verde, visibili da tutti, residenti di ritorno e turisti, sin dal quando le navi sorpasseranno le barriere iniziali del porto. Un colpo d’occhio green, un nuovo biglietto da visita per la porta di Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu spera di riuscire a realizzarla entro il 2024, probabilmente per spendere la realizzazione della nuova via Roma anche durante la campagna elettorale. Politica a parte, un altro pezzo di città sta per cambiare volto. Via Roma, a Cagliari, sarà una lunga promenade con, anche, chioschi e una rambla per lo sport, un’area giochi e una zona fitness.